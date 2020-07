La Place sluit kwart filialen

Restaurantketen La Place heeft erg geleden door de coronacrisis en sluit bijna een kwart van de honderd filialen. Daarmee verkeren 480 mensen in onzekerheid.

„Er gaan sowieso geen gedwongen ontslagen vallen”, zegt financieel topman Ton van Veen van moederbedrijf Jumbo in een gesprek met De Telegraaf. „We gaan proberen voor alle mensen een oplossing te zoeken. Dat betekent dat we alles gaan doen om mensen te herplaatsen. En laat ik heel duidelijk zeggen: van het einde van La Place is geen sprake.”

Het gaat om sommige snelwegvestigingen van La Place – langs de A16 bij Hazeldonk, aan de A50 bij Apeldoorn –, maar ook om restaurants in winkelcentra en binnensteden – ook de La Place in hartje Rotterdam verdwijnt, is te lezen in een e-mail van Jumbo die in handen is van De Telegraaf.