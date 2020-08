Treinreis naar Berlijn en Brussel gaat veel korter duren

Treinreizigers kunnen vanaf 2024 een half uur sneller naar Berlijn en Brussel. Op beide trajecten gaan daarvoor nieuwe comfortabele treinen rijden. Zo moeten reizigers verleid worden om korte vluchten in te wisselen voor het spoor. Dat zegt aanstaand NS-topvrouw Marjan Rintel in het AD. Eerder werd al bekend dat in het najaar de reisstijd naar Londen teruggaat naar 4 uur. Naar Berlijn is de geplande half uur tijdwinst een optelsom van het vervallen van een locomotiefwissel bij Bad Bentheim net over de grens en het overslaan van de stations Minden en Stendal. Nu bedraagt de reistijd vanaf Amsterdam nog zes uur en twintig minuten.