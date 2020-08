Goudprijs is hoog, maar daarmee is het niet per se een goede belegging

In economisch onzekere tijden grijpen beleggers vaak terug op goud. Niet gek dus dat in de coronacrisis de goudprijs recordhoogten bereikt. Maar dat wil niet per se zeggen dat het een goede belegging is, waarschuwt Spaargids.be.

De goudprijs doorbrak deze maand de grens van 2.000 dollar per ounce. Het oude record dateert van 2011 en stond op 1.921 dollar. Oorzaken voor de recordprijs zijn de zwakke dollar, de handelsoorlog tussen de VS en China, de vrees voor inflatie, de coronacrisis zelf en de aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Toch is het niet verstandig om enkel in goud te beleggen. Ten eerste omdat de goudprijs net zo goed kan crashen. Wie in 1980 op het hoogtepunt goud kocht, moest 25 jaar wachten voordat de prijs weer op hetzelfde niveau stond. Na het record van 2011 duurde het ook 9 jaar voor er een nieuwe piek was. Tweede nadeel is dat je niet veel hebt aan goud. Het levert geen rente of ander rendement op, zoals bijvoorbeeld de verhuur van huizen wel doet.

Daar staat tegenover dat het wel een goede ‘verzekering’ is, omdat de goudkoers vaak de andere kant op beweegt dan de aandelenmarkten. Als de wereld in brand staat, kelderen aandelenkoersen en huizenprijzen meestal, al is dat nu nog niet het geval. Goud kan dan het verlies van andere beleggingen compenseren.