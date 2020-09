Bytedance verkoopt TikTok aan Oracle

Het Chinese techbedrijf Bytedance verkoopt de activiteiten van video-app TikTok in de Verenigde Staten aan softwarebedrijf Oracle, zegt iemand die bekend is met de kwestie tegen persbureau Reuters.

Bytedance onderhandelt met diverse partijen om TikTok van de hand te doen sinds de Amerikaanse president Donald Trump vorige maand dreigde de video-app te verbieden als die niet zou worden verkocht. Het Chinese bedrijf heeft voor de deal goedkeuring nodig van de regeringen van de Verenigde Staten en China.

Microsoft maakte eerder op zondag (lokale tijd) bekend dat de keuze niet op haar was gevallen. "We zijn ervan overtuigd dat ons voorstel goed zou zijn geweest voor de gebruikers van TikTok en tegelijkertijd de nationale veiligheidsbelangen zou beschermen", zei Microsoft in een verklaring.