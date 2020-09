Wat ‘spookvliegveld’ Lelystad Airport tot nu toe precies heeft gekost

Eerst was er de aanscherping van de stikstofregels, waardoor Lelystad Airport niet open kon, toen gooide corona roet in het eten. Het vliegveld, dat Schiphol moest ontlasten, is kant en klaar, maar er is geen passagiersvliegtuig te bekennen. De rekening is intussen opgelopen tot meer dan 200 miljoen euro.

Om precies te zijn kostte de uitbreiding van de luchthaven in Flevoland 214 miljoen. Dat is inclusief alle kosten voor bouwprojecten, infrastructuur, onderzoeken en ambtelijke ondersteuning van het Rijk, de provincie en de gemeente Lelystad, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Flevoland en onderzoeksplatform Follow the Money.

De kosten zitten vooral in de uitbreiding zelf: 19 miljoen voor een nieuwe terminal, 32 miljoen voor een langere landingsbaan plus nieuwe taxibaan en 15,5 miljoen voor verhoging van de verkeerstoren en uitbreiding van de brandweer.

Het compleet ingerichte vliegveld wordt momenteel alleen gebruikt door lesvliegtuigjes en hobbypiloten. Maar dat moet toch echt gaan veranderen. Minister Van Nieuwenhuizen zei begin deze maand nog tegen de Tweede Kamer: “De luchtvaart is behoorlijk ingestort, maar we moeten de huidige situatie niet als de maat der dingen nemen.”

Lelystad Airport moet in november 2021 alsnog open gaan.