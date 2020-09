Vlucht zonder bestemming binnen 10 minuten uitverkocht

Vroeger was vliegen een noodzakelijk kwaad, nu stappen mensen voor de lol in een vliegtuig, zelfs als die geen bestemming heeft. Althans in Australië was een 7 uur durende tour boven het continent in 10 minuten uitverkocht.

Down under zijn de grenzen nog steeds dicht. Daarom biedt Qantas Airlines liefhebbers de mogelijkheid om een rondje te vliegen over de belangrijkste toeristische trekpleisters. Op 10 oktober vertrekt een Dreamliner met 150 passagiers vanaf de luchthaven van Sydney voor een tocht langs het Great Barrier Reef, de rots Uluru en de haven van Sydney om op dezelfde plek weer te landen.

Reizigers moeten wel een mondkapje op. Een ticket kost minimaal 500 euro, voor een plaats in de business class moeten mensen 2300 euro neertellen. Dan krijgen ze wel een Qantas-pyjama, een lunch van een chefkok en een speciaal certificaat. Voor de luchtvaartmaatschappij is het een manier om extra inkomsten te genereren in deze lastige tijd. De vliegmaatschappij moet al zeker 6000 banen schrappen.