ING hielp miljarden aan dubieus geld uit Rusland weg te sluizen: aandeel onderuit

ING heeft voor miljarden aan mogelijk crimineel geld helpen wegsluizen uit Rusland. Dat blijkt uit onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) waar in ons land onder andere Trouw en het FD aan meewerken. De onthulling deed de koers van ING geen goed: het aandeel kelderde vanochtend in een half uur met 6,5 procent.

Twee Nederlandse effectenhandelaren kregen bij ‘kapitaalvlucht uit Rusland op wereldschaal’ hulp van de Poolse dochter van de bank, ING Slaski. Samen sluisden ze vele miljarden weg aan mogelijk criminele opbrengsten, smeergeld en ander ‘vuil geld’.

‘De bank voerde de effectentransacties uit tussen de Nederlandse handelaren en kopers uit de markt, zodat er dollars voor terugkwamen, zo blijkt uit gesprekken met direct betrokkenen en uit bankdocumenten in handen van Trouw’, schrijft de krant. ‘Dat betekent dat ING Slaski, al dan niet bewust, op een cruciaal punt meewerkte aan mogelijk witwassen’.

Het ICIJ putte voornamelijk uit een groot aantal vrijgegeven Amerikaanse documenten, de FinCEN Files. ING beweert de banden met een van de dubieuze partijen al in 2018 te hebben verbroken en zegt bezig te zijn met het beëindigen van de relatie met de tweede partij.

Ook HSBC is opgedoken in de FinCEN Files, eveneens wegens het massaal witwassen van crimineel geld. Dat aandeel kelderde met 4 procent naar het laagste niveau in 25 jaar.