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Franse branden leiden voor het eerst tot 'pyrocumulonimbus'

Samenleving
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 17:45
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PARIJS (ANP/AFP) - De enorme bosbrand die in het zuidwesten van Frankrijk woedt, heeft geleid tot een fenomeen dat nog niet eerder in het land is waargenomen: pyrocumulonimbus. Dat zei een woordvoerder van de Franse nationale brandweerfederatie (FNSPF) zondag.
Pyrocumulonimbus ontstaat wanneer een brand de lucht vlak boven de grond zo sterk verhit dat deze snel opstijgt. De opstijgende lucht koelt af en vormt een zogenoemde vuurwolk: een turbulente massa die wind kan opwekken, waardoor de brand verergert. Als de wolk zeer groot wordt, kan er zelfs bliksem in ontstaan.
"We beseffen dat we machteloos staan" tegenover de "natuurkracht" van pyrocumulonimbus, aldus de woordvoerder. Toch is er volgens hem "geen ruimte voor wanhoop" onder brandweerlieden. "Het staat vast dat alle inspanningen resultaat zullen opleveren."
Pyrocumulonimbus kan zich ook voordoen bij vulkaanuitbarstingen. Bij bosbranden werd het fenomeen tot nu toe alleen waargenomen in Australië en Noord-Amerika.
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