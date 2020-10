Hoe kan het dat de huizenprijzen maar blijven stijgen?

Weer zijn Nederlandse huizen fors duurder geworden. De gemiddelde woningprijs steeg naar 354.000 euro. Dat is 12 procent meer dan een jaar eerder. Terwijl de tweede coronagolf is losgebarsten en de zwaarste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog voor de deur staat, blijven Nederlanders maar veel te dure huizen kopen. Hoe kan dat?

Lage rente

“De uitzonderlijk lage rente is de belangrijkste drijver van de woningmarkt op dit moment”, zegt Frank Verwoerd, hoofd onderzoek van vastgoedadviesbureau Colliers in de Volkskrant. “Begin dit jaar was er nog het idee dat de hypotheekrente zou gaan stijgen. Inmiddels is de trend dalend.”

Marc Francke, hoogleraar vastgoedanalyse aan de Universiteit van Amsterdam, beaamt dat. “De lage rente maakt het voor veel mensen mogelijk om een duurdere woning aan te schaffen. Het gaat dan met name om doorstromers, die overstappen van de ene koopwoning naar de andere.” Verwoerd vult aan: “Mensen gaan groter of beter wonen, tegen een lagere rente. Ze geven een of twee ton meer uit aan de aankoop van een nieuwe woning, maar krijgen toch lagere woonlasten.”

Schaarste

Ook schaarste speelt een rol. “Het enorme tekort aan woningen is het meest doorslaggevend in de dynamiek op de huidige woningmarkt. We hebben nu een tekort van 331.000 woningen, dat is 4,2 procent van de huidige woningvoorraad. Dat tekort zie je terug in het zeer beperkte aanbod, de korte verkooptijden. Het tekort zou nog bepalender kunnen zijn voor de hoge woningprijzen dan de lage rente”, aldus De Groot van Rabobank in de krant.

Crisis

Op dit moment ondervinden vooral jongeren en flexwerkers de economische gevolgen van de coronacrisis en die kopen toch al weinig woningen, aldus De Groot van de Rabobank. “Dus daarvan zie je nu nog niets terug in de woningmarkt. Maar als de overheidssteun wordt versoberd, dan zullen ook meer mensen met een vaste baan worden getroffen door ontslag. Dan zal ook de koopgeneigdheid afnemen, maar de vraag is met hoeveel. De vraag naar woningen is zóveel groter dan het aanbod. We denken dat de groei van de huizenprijs gaat afvlakken en in 2021 overgaat in een tijdelijke dip.”

Francke reageert: “Als de overheidssteun afneemt en we lang moeten wachten op een vaccin, dan zal het effect op de woningmarkt wel zichtbaar worden. In het algemeen reageren huizenmarkten heel traag op grote gebeurtenissen. De steun van de overheid voor de economie, vertraagt die reactie nog meer. Normaal gesproken meet je de liquiditeit van een markt af aan factoren als aantal verkopen, de verkoopsnelheid en het aantal verkopen boven de vraagprijs. Nemen die af, dan volgen de prijzen. Zo bezien rinkelen op dit moment nog nergens alarmbellen.’