Experts: Nederland heeft de beste pensioenen van de wereld

Vandaag staan de kranten weer bol van de dreiging van kortingen op de Nederlandse pensioenen. Maar ook in deze crisis is het Nederlandse pensioenstelsel superieur. Dat stellen de experts vast van Mercer CFA Institute Global Pension Index. Denemarken komt een beetje in de buurt, maar de rest van de wereld volgt op afstand.

Een van de verdienste is dat je in Nederland geen geld kan opnemen uit je pensioenpot voor je pensioen. Bijna overal kan dat wel. In moeilijke tijden – zoals deze – eten veel mensen dus hun pensioen op.