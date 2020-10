Inhalige goedbetaalde KLM-piloten krijgen vermoedelijk hun zin

KLM wil miljarden van de overheid. De overheid wil dat het personeel dan ook meebetaald. De meeste bonden voelden daarvoor, maar kwamen er toen achter dat de dikbetaalde piloten voor zichzelf een uitzondering hadden geregeld: ze hoeven korter salaris in te leveren en worden gecompenseerd met extra gratis businessclass-vluchten voor hen en hun familie. Het ‘gewone’ personeel levert salaris in tot begin 2023, de piloten krijgen in maart 2022 hun oude salaris als weer.

Daarom willen nog niet alle bonden instemmen met het pakket.

Het lijkt er niet toe te doen. Volgens het FD gaat minister Wopke Hoekstra genoegen nemen met de voorgestelde bezuinigingen en dus ook met de behandeling van de inhalige piloten