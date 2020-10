Snel herstel Amerikaanse economie in derde kwartaal

De economie van de Verenigde Staten is in het derde kwartaal met 33,1 procent gegroeid, meldt de Amerikaanse overheid op basis van een eerste raming. Nog nooit groeide de Amerikaanse economie in een kwartaal zo hard.

De grootste economie ter wereld is daarmee ook al voor een groot deel hersteld van de neergang met 31,4 procent in het tweede kwartaal, toen de sterkste daling van het bruto binnenlands product (bbp) van 's werelds grootste economie werd geregistreerd sinds de metingen begonnen.

Na een lockdown in het tweede kwartaal gingen onder meer consumenten weer meer uitgaven. De consumentenbestedingen namen met ruim 40 procent toe. Consumentenuitgaven zijn doorgaans goed voor twee derde van het Amerikaanse bbp.

De economische groei- of krimpcijfers worden in de VS bekendgemaakt op basis van een zogeheten geannualiseerde berekening. Daarbij wordt de kwartaalprestatie denkbeeldig doorgetrokken over een heel jaar. De stijging in het voorbije kwartaal was forser dan verwacht. Economen rekenden in doorsnee op een toename van het bbp van 32 procent.