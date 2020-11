Bill Gates: werkcultuur gaat voorgoed veranderen door corona

Zakelijk reizen, of zelfs maar in de auto stappen naar kantoor, ook na de coronapandemie gaan we dat veel minder doen, voorspelt Bill Gates.

Voor een congres naar de andere kant van de wereld reizen, het was uit milieu-overwegingen al totaal onverantwoord, maar door corona zou het definitief tot het verleden gaan behoren, denkt de oprichter van Microsoft. Of tenminste: hij schat dat het zakelijke vliegverkeer met de helft zal afnemen. Maar ook in de file staan naar kantoor wordt veel minder normaal, verwacht Gates.

In een interview tijdens de DealBook-conferentie van The New York Times beschreef Gates hoe volgens hem de toekomstige werkcultuur eruit gaat zien. “Mijn voorspelling is dat meer dan 50 procent van de zakenreizen en meer dan 30 procent van de kantoordagen zullen verdwijnen”, aldus Gates.

Hij voorspelt dat veel bedrijven ‘een heel hoge drempel’ zullen hanteren voor zakelijke reizen die nodig zijn om iemand persoonlijk te ontmoeten. Ook denkt Gates dat een aantal bedrijven het thuiswerken tot in het extreme zal doorvoeren. Zo heeft Twitter al bekendgemaakt dat werknemers mogelijk voorgoed blijven thuiswerken. Bij Microsoft zullen medewerkers ook na corona nog maar de helft van de werkdagen op kantoor doorbrengen.