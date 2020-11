Pas op voor nepwebshops: zo herken je de oplichters

Als er één moment is voor oplichters om online toe te slaan dan is het wel op Black Friday: jij zoekt een koopje dat te mooi is om waar te zijn en een oplichter kan jou dat bieden. De nepwebshops staan al klaar, denkt de politie.

Niet alleen op Black Friday, maar ook met sinterklaas willen criminelen hun slag slaan. Het aantal aangiftes blijft maar toenemen. Sowieso verdubbelde dat aantal dit jaar van 7400 naar ruim 13.000, doordat mensen veel meer online zijn gaan bestellen.

Nooit leveren

Het gaat heel simpel om webshops die er betrouwbaar uit zien, maar die de bestelde spullen nooit leveren. “Er is bijvoorbeeld een site waar voor twee ton aan Playstation 5-bestellingen is gedaan. In theorie kan er nog geleverd worden, maar we zijn bang dat het helemaal nooit gaat gebeuren”, zegt Gijs van der Linden van de politie tegen de NOS.

Op dit moment loopt er een onderzoek naar een groep oplichters, die 1500 slachtoffers zou hebben gemaakt. Daarmee verdienden ze mogelijk een half miljoen euro. Maar de politie kan nog zo hard haar best doen, de consument moet zelf ook opletten. Van der Linden: “We kunnen nog zo veel maatregelen nemen, zolang mensen denken dat ze voor een schijntje een nieuwe iPhone 11 kunnen kopen, roeien we de fraude niet uit.”

Dit zijn acht dingen om op te letten: