Zo word je wél gelukkig van Black Friday

Het is Black Friday en we weten wel: je kunt je geld beter uitgeven aan ervaringen dan aan spullen, maar aan die ervaringen ontbreekt het wel een beetje sinds maart dus leven we ons deze dagen extra uit in de online shops is de verwachting. Is dat zo erg? Nee, mits je met mate shopt natuurlijk.

Martijn van den Assem, hoogleraar financiën aan de Vrije Universiteit, haalt een theorie aan van de Nobelprijswinnaar voor de economie van 2017, Richard Thaler. “Hij zei dat mensen op twee manieren blij worden als ze iets kopen,” legt hij uit aan RTL Nieuws.

Ten eerste word je natuurlijk blij van het gebruiken van iets. “Stel je koopt een ijsje. Dan heb je plezier van het eten ervan, dus je hebt plezier van de consumptie.” Maar dat geldt ook voor een nieuwe tv, waardoor je extra geniet als je Netflix kijkt.

Ten tweede worden mensen blij als ze een goede deal hebben gesloten. “Een ijsje is extra lekker als het goedkoop is, en minder lekker als er veel voor wordt betaald,” zegt Van den Assem. “De prijs doet niets af aan de smaak, maar wél aan het gevoel dat je hebt bij de aankoop.” En dat laatste gevoel is waar Black Friday op inspeelt. “En dat is dus heel slim gedaan. Mensen worden er blij van.”

Maar of dat gevoel lang aanhoudt? Geluksonderzoeker Emma Pleeging aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam wijst erop dat talloze studies hebben uitgewezen dat een nieuwe aankoop slechts voor korte tijd geluk brengt. Het is volgens haar voor je welzijn ook beter om op verschillende momenten één klein, goedkoop product aan te schaffen dan in één keer veel, grote dure dingen, zodat je vaker geniet van het blije aankoopgevoel. Consumeren met mate dus.