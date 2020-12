Mag je baas je dwingen om naar kantoor te komen?

Premier Rutte zei het nog maar eens tijdens de persconferentie: werk thuis als het kan. Maar wat als het wel kan, maar niet mag? Dan moet je in de meeste gevallen wel naar je werk komen. Thuiswerken is geen recht.

Daar staat tegenover dat je wél recht hebt op een veilige werkplek. “Als een werkgever je vraagt om naar kantoor te komen, dan moet hij de zorg dragen om te voldoen aan de RIVM-richtlijnen”, aldus arbeidsrechtadvocaat Suzanne Meijers tegen RTL Nieuws.

Vakbond FBV wijst op het calamiteitenverlof. “Als één of beide ouders een cruciaal beroep hebben, komen ze in aanmerking voor noodopvang voor hun kinderen”, zegt een woordvoerder. “Als dat niet het geval is, kunnen ze zelf gebruik maken van een wettelijk calamiteitenverlof. Dat is een betaald verlof wat de werkgever niet mag weigeren. Dat staat in principe in elke CAO.”

Dat de praktijk weerbarstiger is, blijkt wel uit reacties die RTL Nieuws kreeg op het onderwerp. Iemand schrijft: “Mijn baas zegt gewoon dat ik mijn verlofdagen op moet nemen. Maar die heb ik niet meer door de eerste lockdown. Ik heb geen recht op noodopvang en over calamiteitenverlof wil hij het niet hebben. Mijn kinderen meenemen kan ook niet. Hoe los ik dit op?”

Iemand anders zegt dat ze nog steeds met te veel mensen op kantoor zijn en niet coronaproof werken. “Maar je durft er niets van te zeggen, want je wilt je baan niet kwijtraken. Dus het is slikken en doorlopen,” klinkt het.