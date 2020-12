‘Zeer de vraag of chauffeurs met kerst thuis zijn’

Het is zeer de vraag of Nederlandse vrachtwagenchauffeurs die momenteel in het Verenigd Koninkrijk zitten, op tijd thuis zijn voor Kerstmis. "Ik hoop het, maar vrees met hele grote vrezen of het gaat lukken", zegt bestuurder Willem Dijkhuizen van vakbond FNV. Hij wil echter niet hardop zeggen dat de chauffeurs in hun vrachtwagencabine kerst moeten vieren. Ook branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) wil daar nog niet aan.

"Roepen dat ze niet op tijd thuis zijn, vind ik onvoldoende", aldus Dijkhuizen. Hij roept op tot creativiteit in bijvoorbeeld de havens en bij de veerboten. "Geef de Nederlandse chauffeurs bijvoorbeeld voorrang", zegt hij. "Er is echt wel iets te bedenken."

Honderden vrachtwagenchauffeurs staan momenteel vast op parkeerplaatsen en in files voor veerboten en de Kanaaltunnel richting Frankrijk. Dat land en het Verenigd Koninkrijk voeren momenteel topoverleg over het heropenen van de grens. Er worden dinsdag in de loop van de dag mogelijk details bekendgemaakt over een plan om het vrachtverkeer te hervatten. Dan zou het goederenvervoer weer opgestart kunnen worden. Maar momenteel zijn de grenzen nog dicht.

Te vroeg

"Ik durft niet te zeggen of ze Kerstmis in de cabine moeten vieren. Daarvoor is het nog te vroeg", aldus de zegsman van branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN). De brancheclub deed eerder met FNV een oproep aan het kabinet om ervoor te zorgen dat de chauffeurs weer snel thuis zouden zijn. "Maar ik heb het gevoel dat de overheid geen hand gaat uitsteken", zegt Dijkhuizen van FNV nu.

TLN heeft inmiddels wel het eigen negatieve reisadvies voor het Verenigd Koninkrijk ingetrokken. Het afraden van transporten naar het land deed de organisatie om duidelijk te krijgen wat de gevolgen voor de transportsector zijn. "Transporteurs moeten zich voor vertrek erg goed informeren naar de actuele stand van zaken. Houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten", zo zegt hij.

Ferry

De woordvoerder, die benadrukt dat de problemen rondom het VK nog zeker niet zijn opgelost, wijst er ook op dat een boeking voor een ferry nodig is. "Zowel voor de heen- als de terugreis. Als je die niet hebt, niet gaan."

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) signaleerde dat er dit jaar dagelijks zo'n 570 ritten per dag zijn van Nederlandse vrachtvervoerders van en naar het Verenigd Koninkrijk. Die gaan niet direct vanuit ons land zelf, maar ook vanuit andere landen. Dat zijn er minder dan de afgelopen jaren. Direct van en naar het Verenigd Koninkrijk gaat het om zo'n 438 ritten per dag.