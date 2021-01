EU-parlement eist herziening zwarte lijst van belastingparadijzen

Het Europees Parlement wil dat de EU haar zwarte lijst van belastingparadijzen aanscherpt en ook EU-landen die belastingontwijking mogelijk maken erop zet. Een overgrote meerderheid (587 voor, 50 tegen en 46 onthoudingen) stemt voor een resolutie van Paul Tang (PvdA) om het "verwarrende en inefficiënte" systeem te herzien. Er moeten transparante, duidelijke criteria komen om landen op de lijst te zetten en bovendien harde maatregelen worden genomen tegen belastingparadijzen.

Voor de zwarte lijst, die in december 2017 voor het eerst door de EU-ministers van Financiën werd opgesteld, komen nu alleen landen en gebieden buiten de Europese Unie in aanmerking. Het gaat om landen en regio's waar de autoriteiten (bijna) geen vennootschapsbelasting heffen, niet transparant zijn en onwelwillend staan tegenover de strijd tegen belastingontwijking. De twaalf die momenteel op de lijst staan zijn volgens het parlement verantwoordelijk voor slechts 2 procent van de totale inkomsten die de maatschappij misloopt door fiscale constructies en trucjes.

"Achter gesloten deuren bepalen de Europese landen wie er wel en niet op deze lijst terechtkomt", zegt Tang, voorzitter van de belastingcommissie. "En ze komen tot de raarste beslissingen, zonder dat iemand weet hoe."

Hij wijst erop dat beruchte belastingparadijzen als Guernsey, de Bahama's en de Kaaimaneilanden van de lijst zijn gehaald. De parlementsleden vinden bovendien dat ook EU-lidstaten op de lijst moeten kunnen worden gezet. "Als we andere landen beschuldigen, moeten we ook in de spiegel kijken," vindt Tang. "En dan komt Nederland er niet goed vanaf. Door ons lopen andere landen 30 miljard euro mis aan belastinginkomsten. Een enorm bedrag dat zeker nu hard nodig is."