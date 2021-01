Google dreigt zoekmachine in Australië af te sluiten

Internetgigant Google dreigt zijn zoekmachine af te sluiten in Australië. Reden is een een voorstel voor een nieuwe gedragscode die Google zou verplichten om te betalen voor links naar nieuwsartikelen.

Google-topvrouw Mel Silva zei in de Australische Senaat dat de wetgeving onwerkbaar is, en dat het bedrijf onmogelijk het financieel risico kan berekenen. "De Australische markt verlaten is de enige rationele beslissing als deze code erdoor komt", zei Silva.

De code werd in december geïntroduceerd in het Australische parlement. Volgens het Australische persbureau AAP zou Google boetes tot 10 miljoen Australische dollar (6,4 miljoen euro) moeten betalen als ze de uitgevers weigert te betalen voor hun artikelen. In eerste instantie zou de wetgeving gelden voor de nieuwsfeed van Facebook en Google Search.

Premier Scott Morrison zei op het dreigement van Google: "Het is Australië dat de regels opstelt over wat toegelaten is in Australië, en het is ons parlement dat daarover beslist. Zij die bereid zijn binnen dit kader in Australië te werken, zijn welkom. Maar we buigen niet voor dreigementen."

Silva vergeleek uitgevers die moeten betalen om links naar hun content te tonen met een vriend een koffiebar aanraden en dan van de koffiebar de rekening krijgen omdat je hun naam gebruikt hebt. Volgens de Google-topvrouw zal de Australische wet leiden tot een einde van het vrije en open internet.

Donderdag werd bekend dat Google in Frankrijk gaat betalen voor het gebruik van berichten van nieuwsredacties en uitgeverijen. Daarover heeft het, op aandringen van de Franse mededingingswaakhond, een overeenkomst bereikt met Alliance de la Presse d'Information Générale, een van de grootste Franse uitgeverijen waaronder bijna 300 titels vallen. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.