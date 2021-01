Groep Nederlanders zit vast op Canarische Eilanden

Een groep van ongeveer 25 Nederlanders zit vast op de Canarische Eilanden, nadat ze gisteren geweigerd werden op vlucht HV 6456 van Transavia naar Amsterdam.

De reizigers voldeden niet aan de nieuwe corona-eisen die Nederland stelt bij binnenkomst op Schiphol.



Alle passagiers beschikten over een negatieve PCR-test, maar met het ingaan van de nieuwe coronamaatregelen voldoet dat niet meer. Naast een negatieve PCR-test van maximaal 72 uur oud, moeten reizigers vanaf vandaag ook beschikken over een negatieve antigeen-sneltest, van hooguit vier uur oud.



De meeste van de Nederlandse toeristen kwamen weken geleden aan op Gran Canaria, toen nog minder verscherpte maatregelen golden. “Bij de terugreis zijn ze verrast”, vertelt Tom Smulders, de hotelhouder waar de Nederlanders verbleven tegen het AD.



,,Iedereen dacht dat ze aan alle eisen voldeden, maar het blijkt nu dat ze ook over een negatieve antigeen-sneltest moeten beschikken.” De reizigers zijn inmiddels opgevangen. “De passagiers zijn teruggebracht naar hun accommodatie.” Zij moeten wachten op een andere vlucht.