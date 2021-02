Oneerlijke EU-importregels: Beste olijfolie komt uit Tunesië, maar Spanje verdient er het meeste geld mee

Spanje koopt de veel betere Tunesische olijfolie op en mengt hem met hun eigen inferieure soort. Door strenge Europese importregels maken de Spanjaarden winst en blijven de Tunesiërs berooid achter. Een voorbeeld van hoe Europa Afrika arm houdt.

“De Europese markt is in handen van een handvol grote Spaanse olijfolieproducenten. Zij importeren onze prachtige, volledig biologische olie in bulk, mengen die met hun olie van mindere kwaliteit en zetten dan Spaanse olijfolie op het etiket. De winsten gaan dus naar de Spanjaarden en niet naar ons”, legt Abderrazek Krichen, voorzitter van de regionale Unie van Landbouw en Visserij (Utap), uit aan de Volkskrant. “De Europese politiek is gewoon niet eerlijk. Wij willen een gelijk speelveld en onze eigen flessen Tunesische olijfolie kunnen exporteren zonder belemmeringen.”

Quotum

Wat is er aan de hand? De Europese Unie heeft lang geleden een quotum ingesteld van 56.700 ton olijfolie dat belastingvrij naar de EU mag worden geëxporteerd. In de praktijk zijn het Tunesische dochterondernemingen van Spaanse olijfolieproducenten die dit quotum opmaken. “De EU onderhandelt dus feitelijk met zichzelf en presenteert het als een cadeautje voor Tunesië”, zegt Krichen.

Tunesië is sinds 2019 na Spanje de grootste olijfolieproducent ter wereld. Ruim 300.000 boeren in het land leven van de productie. Samen maken zijn 350.000 ton kwalitatief hoogstaande biologische olijfolie, dankzij de sterke hitte- en droogtebestendige chemlali-olijfboom. Zij zouden drie keer zoveel kunnen verdienen als ze de olijfolie in mooie flessen konden verkopen met hun eigen merknaam erop. Maar dat kan niet, omdat de olie in bulk naar de EU gaat om daar gemengd te worden met Spaanse olie.

Diepe zakken

Krichen wijst naar een boer. “Hij krijgt maximaal 3,5 dinar ( 1 euro, red.) per kilo ( 1,1 liter) olie, de tussenhandelaar verkoopt het voor het dubbele aan de Spaanse multinationals als Borges die het weer voor het dubbele verkopen als Spaanse olijfolie aan de supermarkt. Het is zo oneerlijk, want zij hebben onze olie ook nodig om hun afzet te kunnen garanderen.”

Fatma Mokaddem van Oxfam Tunisia, beaamt: “Door de importbeperkingen van de EU krijgen onze boeren zulke lage prijzen dat ze hun plukkers geen fatsoenlijk loon kunnen betalen. Het belastingvrije quotum voor Tunesië is allang ingepikt door grote Europese handelaren en importeurs met diepe zakken en de juiste connecties.”

Krichen: “Dit systeem is ontworpen om Europese bedrijven in staat te stellen goedkope Tunesische olijfolie in bulk in te kopen. Wij zijn als gevangenen overgeleverd aan dit oneerlijke systeem en moeten ook nog ‘dank u wel’ zeggen.”