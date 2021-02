Dit zijn de meest innovatieve economieën ter wereld

Na alle coronaranglijsten waarin we steevast onderaan bungelen, hebben we nu een lijstje gevonden waarin Nederland weer ouderwets de top 10 haalt. Ons land hoort nog wel bij de meest innovatieve economieën ter wereld, blijkt uit een ranking van Bloomberg.

Gekeken naar onder meer de aanwezigheid van hight-techbedrijven, het aantal aangevraagde patenten en uitgaven aan research & development presteert Zuid-Korea het best, gevolgd door Singapore en Zwitserland, maar ook Nederland staat in de hoogste regionen van de ranglijst en is zelfs vier plekken gestegen ten opzichte van vorig jaar.