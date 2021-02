‘Uitstoot CO2 van Shell blijft toenemen’

De CO2-uitstoot van Shell blijft toenemen, ondanks de groene ambities van het olie- en gasconcern. Dat stelt Milieudefensie op basis van door onderzoeksbureau Rystad onderzochte data van Shell. Ook zouden de olie- en gasactiviteiten van Shell de komende jaren nog "fors" groeien.

"De teleurstellende klimaatprestaties tot nu toe in combinatie met de gebrekkige klimaatambities voor de toekomst laten zien dat Shells huidige en toekomstige activiteiten momenteel op ramkoers liggen met het klimaat", aldus de milieuorganisatie. Milieudefensie presenteert het rapport in de aanloop naar de strategie-update van Shell van aanstaande donderdag. Dan zal het bedrijf zijn klimaatbeleid voor de komende jaren toelichten.

Volgens Milieudefensie doet Shell juist het tegenovergestelde van wat er zou moeten gebeuren om de gestelde doelen uit het klimaatakkoord van Parijs in 2015 te halen. Het Brits-Nederlandse concern is volgens de organisatie niet echt bezig met het terugbrengen van de uitstoot van CO2, maar maskeert de uitstoot door er voldoende hernieuwbare energie tegenover te zetten. Sinds 2017 zou de absolute CO2-uitstoot van Shell eigenlijk met meer dan 5 procent zijn toegenomen terwijl de zogeheten koolstofvoetafdruk iets is gedaald.

Fossiele activiteiten

Ook bouwt Shell de fossiele activiteiten nog niet af en misleidt het bedrijf mensen over lng (vloeibaar gemaakt gas), stelt Milieudefensie. Volgens Shell is het een overgangsbrandstof die schoner zou zijn dan olie, maar dat betwist de milieuorganisatie. Verder zegt Milieudefensie dat de aankondigingen die Shell eerder deed, namelijk een focus op investeringen en uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten in onder andere Nigeria, Brazilië en de Golf van Mexico, "in schril contrast staan met de groene woorden van het bedrijf".

Critici vragen zich al langer af of Shell wel voldoende investeert in bijvoorbeeld windenergie. Follow This, een verbond van 'groene', activistische aandeelhouders, stelde onlangs dat als Shell eerder aan de overgang naar hernieuwbare energie was begonnen, het concern waarschijnlijk veel minder hard was geraakt door de huidige coronacrisis. Vorige week werd bekend dat Shell afgelopen jaar zijn grootste verlies ooit in de boeken heeft gezet. Onder de streep kwam het bedrijf bijna 22 miljard dollar tekort.