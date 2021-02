Duizenden bedrijven dreigen te bezwijken onder torenhoge belastingschuld

Vanaf het begin van de coronacrisis konden bedrijven uitstel van het betalen van belasting krijgen. Uitstel: de belasting zou na de crisis alsnog moeten worden betaald.

De totale schuld is nu – volgens het FD – opgelopen tot boven de 13 miljard. Als de bedrijven weer gaan draaien, moeten ze de schulden gaan terugbetalen.

En dan verandert een goed bedoelde fiscale maatregel in een nekslag voor duizenden ondernemers.

Daarvoor waarschuwen 122 vooraanstaande insolventie-experts

De experts maken zich grote zorgen over de betalingsregeling die met de fiscus is afgesproken. Ze verwachten dat veel bedrijven niet sterk genoeg zijn om hun schuld af te betalen, zelf niet in de nu afgesproken 36 termijnen.

‘Ondernemers zien de fiscus nu nog als een fijne vriend. Je hoeft maar een briefje te schrijven en je hebt al uitstel. Maar straks moet blijken hoe goed die vriend echt is.’