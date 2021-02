‘Hypotheekrente naar nieuw dieptepunt gezakt’

De hypotheekrente is dit jaar naar een nieuw laagterecord gezakt. Bij vrijwel alle hypotheekaanbieders is de rente in de eerste twee maanden van 2021 gedaald, meldt De Hypotheker. Vooral de 30-jarige hypotheekrente met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) daalde sterk, merkte de hypotheekadviseur. Die bedraagt nu 1,67 procent, aanzienlijk lager dan het oude record van 1,85 procent uit maart 2020.

Tijdens het begin van de coronacrisis steeg de hypotheekrente wat, maar sinds juli is er weer een dalende lijn ingezet. Dat heeft te maken met het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank, stelt De Hypotheker. Die daling zette dit jaar een versnelling in. "In januari en februari is de rente meer dan honderdvijftig keer verlaagd door geldverstrekkers, soms zelfs meerdere keren per verstrekker", aldus topman Michel van den Akker van de hypotheekadviseur.

Van den Akker denkt dat de rente nog wel even laag blijft. "Gezien de aanhoudende krapte op de huizenmarkt zal de concurrentie tussen geldverstrekkers groot blijven", geeft hij aan. Die zullen daarom genoegen nemen met kleine winsten op de verstrekte leningen. Door die concurrentie zal ook het verschil in rente tussen de verschillende rentevaste periodes kleiner worden, denkt Van den Akker.