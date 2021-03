Topman Ahold Delhaize goed voor 6 miljoen vanwege corona

De coronacrisis legt de leiding van supermarktconcern Ahold Delhaize, het bedrijf achter onder andere Albert Heijn en bol.com geen windeieren. De extra omzet die de supermarkten van het bedrijf draaiden, sijpelde ook door in de beloningen van de topbestuurders. Topman Frans Muller zag zijn gage vorig jaar met 1,6 miljoen euro stijgen tot dik 6 miljoen euro, zo valt in het jaarverslag te lezen.

Het loon van de topman is opgebouwd uit een basissalaris dat met 1,1 miljoen euro iets hoger lag dan een jaar eerder. Daarnaast gaat het om bonussen deels in geld deels in aandelen, pensioen en overige uitbetalingen. De bonus die Muller kreeg voor het behalen van bepaalde doelen zoals omzet en en marge viel flink hoger uit dan een jaar eerder. Ook andere topbestuurders zagen hun beloning over 2020 flink stijgen.

De totale omzet van Ahold Delhaize steeg vorig jaar met ruim 14 procent tot 74,7 miljard euro na een sterk slotkwartaal. Wel maakte Ahold Delhaize ook de nodige extra kosten vanwege de coronapandemie, bijvoorbeeld door veiligheidsmaatregelen voor het eigen personeel. De nettowinst daalde daardoor als wisselkoerseffecten niet worden meegenomen van 1,8 miljard euro naar 1,4 miljard euro.