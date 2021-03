Waarom je zo moe wordt van ZOOM

Je zult het herkennen: van zoom (of Teams, etc) wordt je moe, veel vermoeider dan van gewoon vergaderen. Standfort Universty stelde vast dat het waar is en komt met 4 verklaringen

1.Iedereen staart je aan… de hele tijd

Mensen zijn niet heel goed in voortdurend oogcontact. Net als de meeste andere zoogdieren heeft zowel kijken als wegkijken een functie. Daar trekt Zoom zich niks van aan: je zit elkaar aan te staren. Dat vinden onze hersenen stressvol en dus vermoeiend.

2. De afleiding van video

Mensen zijn heel gevoelig voor non-verbale informatie. We zijn niet bewust aan het kijken naar alle gelaatsuitdrukkingen van anderen, maar we nemen ze wel waar. En onze hersenen zijn er druk mee. Om nog maar te zwijgen over de aandacht voor het interieur van je collega’s

3. Je eigen uiterlijk

Stel je voor dat er op je werkplek voortdurend iemand je een handspiegeltje onder de neus drukte om je te laten zien hoe je er uit ziet. Een enkeling zal het heerlijk vinden, maar de meeste van ons niet. ‘Wat zie ik er moe uit,’ ‘mijn haar….’. ‘Die moedervlek is lelijk’. Voor veel mensen is naar zichzelf kijken geen pretje en kost het energie

4. Je kunt niet bewegen of iets anders gaan doen

Tijdens een telefoongesprek doen velen van ons van alles. We gaan rondlopen, maken de post open. Bekijken onze nagels, lezen email. Bij een gesprek willen velen van ons bewegen. Rondlopen, opstaan. Bij een vergadering doen we ook van alles, minstens tekeningetjes maken. Al die afleiding maakt het makkelijker om de vergadering/het gesprek vol te houden. Bij Zoom kan dat allemaal niet.