Animatie toont opmars China: Ruim voorbij VS wat innovatie betreft

China ging in 2019 de Verenigde Staten nipt voorbij als ‘s werelds grootste aanvrager van patenten, de belangrijkste maatstaf voor technologische innovatie. In 2020 gaan de Chinezen ruimschoots op kop. Dat maakte de VN dinsdag bekend.

Een record aantal van 275.900 internationale patenten is aangevraagd in 2020. Zelfs toen Covid-19 zijn economische tol begon te eisen, groeide het aantal patenten sterk. Het World Intellectual Property Organisation (WIPO) kent veel ingewikkelde categorieën, maar in de belangrijkste, het PCT (Patent Cooperation Treaty), gaat China op kop met 68.720 aanvragen. Dat is een stijging van 16 procent ten opzichte van 2019.

Toen stond China slechts duizend patenten voor op de VS. Dat verschil is nu opgelopen naar bijna 10.000. Ter vergelijking: in 2000 deed China nog maar 782 internationale patentaanvragen. In de VS nam het aantal aanvragen toe met 3 procent tot 59.230. China en de VS worden gevolgd door Japan, Zuid-Korea en Duitsland.

In deze animatie is de opmars van China mooi te zien: