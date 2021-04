Wie wil winkelen, hoeft lang niet altijd een afspraak te maken

Sinds 3 maart is winkelen op afspraak toegestaan. Eerst bel je nog keurig op ruim 4 uur van tevoren. Tot je erachter komt dat je ook gewoon voor de deur kunt vragen of er ruimte is. Uit een rondgang van de NOS blijkt ook dat er nauwelijks gehandhaafd wordt.

Officieel moet je meer dan 4 uur van tevoren telefonisch of via de website van een winkel een afspraak maken om een half uur de winkel te mogen bezoeken. Maar in de praktijk zijn er veel winkels die je ook binnenlaten als je voor de deur staat en vraagt of je ter plekke een afspraak kunt maken. Zo lijkt het ineens verdacht veel op gewoon winkelen.

Niet gek, want uit een rondgang van de NOS blijkt dat in grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Utrecht, Breda en Deventer tot nu toe geen enkele boete is uitgedeeld voor schending van de regels. Alleen in Eindhoven is sporadisch iemand op de bon geslingerd. “Vanaf 3 maart tot nu zijn er acht processen-verbaal opgemaakt bij een covid-19-controle, voor zowel detailhandel als horeca”, aldus een woordvoerder.

In Deventer zijn genoeg winkels die je zonder afspraak binnenlaten. “Natuurlijk laat je die mensen binnen”, zegt een ondernemer in de Kleine Overstraat in hartje Deventer. “Je zou toch gek zijn als je dat niet doet. Dit systeem is gewoon vreselijk. Heel saai ook. En dan heb je ook nog mensen die wel een tijd reserveren maar niet komen opdagen. Dat zijn er best veel”, vertelt ze vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal.