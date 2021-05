Deurwaarder op de stoep bij honderden misbruikers coronasteun

De overheid heeft deze week de gerechtsdeurwaarder beslag laten leggen op de bezittingen van 400 bedrijven die misbruik hebben gemaakt van coronasteunregeling TVL, oftewel de tegemoetkoming in vaste lasten voor ondernemers. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die voor de overheid alles rond de coronasteun regelt. Na uitgebreid onderzoek en overleg met opsporingsdienst FIOD en het Openbaar Ministerie heeft RVO aangifte gedaan tegen enkele honderden gevallen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Ook zijn de controles op nieuwe aanvragen verder aangescherpt. Tegelijk is er tijdelijk beslag gelegd op de bankrekeningen van de bedrijven waartegen aangifte is gedaan. De beslaglegging volgt op signalen over misbruik eerder dit jaar en is één van de stappen die de RVO zet om misbruik van de TVL te bestrijden. Komende tijd zullen meer stappen volgen, laat de Rijksdienst weten.