‘Meeste bedrijven maakten méér winst in de coronacrisis’

De meeste bedrijven verdienden meer in 2020. Dat blijkt uit onderzoek van strategieadviesbureau Simon-Kucher & Partners, wat het FD in handen heeft. In de software-industrie, de bouw, defensie, groothandel en logistiek groeiden de winsten het meest.

Zes op de tien bedrijven uit het onderzoek zeggen dat ze vorig jaar hun winstmarges wisten te verbeteren en dat dit vooral lukte door prijsverhogingen. Meer dan de helft zegt onomwonden meer te verdienen dankzij de crisis.De stijgende winstmarges duiden erop dat er bedrijven zijn die een slaatje weten te slaan uit de crisis. Een andere oorzaak van prijsverhogingen zijn stijgende grondstofprijzen, zegt Sebastian Haenen van Simon-Kucher.