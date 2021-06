Steeds minder werknemers krijgen een Auto van de Zaak

Het is/was het ultieme statussymbool: de leasebak van de zaak. Als je voldoende kilometers per jaar rijdt of hoog genoeg bent krijg je een auto van je bedrijf. Maar ook daar heeft corona verandering in gebracht.

Allereerst omdat er minder kilometers worden gereden. In 2020 liep het gemiddelde gebruik van leaseauto's (uiteraard) af.

Maar veel werkgevers hebben ook bedenkingen bij auto's. Ze voelen zich ook verantwoordelijke voor het terugdringen van uitstoot.

,,Het 'hybride werken' speelt bij steeds meer bedrijven en we zien duidelijk dat ze de corona-situatie aangrijpen om het wagenpark uit te dunnen'', zegt onafhankelijk mobiliteitsadviseur Michael van Wijngaarden tegen het AD. ,,Dat zal zeker met het drukken van de kosten te maken hebben. Nieuwe auto's zijn nu eenmaal prijzig, maar je ziet ook dat ondernemingen de milieu-impact van hun wagenpark willen verminderen. Een hele vloot privéauto's past nu eenmaal niet goed in het plaatje wanneer je duurzaam wilt ondernemen."

De auto-van-de-zaak wordt daarom in bedrijven vervangen door een mobiliteitsbudget. Dan krijgt een werknemer een vastgesteld bedrag dat hij of zij naar eigen inzicht mag besteden aan (zakelijke) mobiliteit. Van

Daarnaast is het fenomeen 'poolauto' in opkomst, waarbij collega's een vloot auto's met elkaar delen voor de zakelijke ritten. Onder meer de Rabobank doet dat, voor medewerkers die jaarlijks minder dan 20.000 zakelijke kilometers rijden.

Er zijn ook bedrijven die je helpen een e-bike te kopen.