Huizenprijzen stijgen in heel Europa snel

De run op koophuizen beperkt zich niet tot Nederland: in bijna alle landen van de EU stijgen de prijzen fors.

De prijzen van nieuwe en bestaande koopwoningen in de Europese Unie waren in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld 6,1% hoger dan in dezelfde periode in 2020. In Luxemburg zijn de huizenprijzen het hardst gestegen met 17%, gevolgd door Denemarken (+15,3%), Litouwen (+12%), Tsjechië (+11,9%) en Nederland (+11,3%). Alleen in Cyprus was sprake van een daling van zo’n 6%.

Ook in andere landen is de extreem lage rente een belangrijke oorzaak