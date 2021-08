Financiële experts: “Cryptomunten kunnen binnen 5 à 10 jaar geld vervangen”

Op de dag dat bitcoin de 50.000 dollar aantikt, presenteert Deloitte een onderzoek onder financiële experts over de toekomst van cryptovaluta. Conclusie: in vijf tot tien jaar kunnen digitale munten het gewone geld vervangen.

Deloitte ondervroeg voor een jaarlijks onderzoek naar blockchain meer dan duizend leidinggevenden in de financiële sector. 76 procent van hen verwacht dat digitale activa een 'sterk alternatief voor of vervanging van' fiat geld zullen worden. 80 procent denkt dat cryptovaluta al binnen twee jaar belangrijk gaan zijn in hun dagelijks werk.

De experts kwamen voor een derde uit de Verenigde Staten, de rest kwam uit Brazilië, China, Duitsland, Hong Kong, Japan, Singapore, Zuid-Afrika, de Verenigde Arabische Emiraten en het Verenigd Koninkrijk. Cybersecurity, regelgeving en de huidige financiële infrastructuur kunnen de opkomst van digitale munten belemmeren, menen de professionals.