Ryanair-passagier betaalt 5,50 euro voor “zieligste broodje ter wereld”

Ryan-air verdient meer aan koffers, stoelen en broodjes dan aan vliegen. En op de kosten van de broodjes wordt goed gelet. De broodjes zijn duur, maar de ingrediënten niet. Een goed voorbeeld geeft het broodje van Ryanair passagier Aimee Woods.

"5,50 euro heeft Aimee betaald voor een broodje met spek bij Ryanair. Ik ben er nog altijd niet uit of dit exemplaar aan de omschrijving voldoet. Een culinaire ervaring is het daarentegen zeker wel", schreef haar vriendin Liz Nugent in een tweet.

Op sociale media regende het verontwaardigde reacties, al was de humor nooit ver weg. "Dit moet de optie met weinig calorieën zijn. Ik krijg al honger van ernaar te kijken. Zonder meer het zieligste broodje ter wereld", klonk het onder meer. Of nog: “Nieuwe voorwaarden bij Ryanair: wij behouden ons het recht voor om de spek uit het broodje te halen.” En:“De maker van het broodje had zelf een beetje honger.”