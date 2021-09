Transavia onderzoekt vliegen vanuit Brussel

Luchtvaartmaatschappij Transavia gaat opnieuw onderzoeken of het vluchten kan gaan uitvoeren vanuit Brussel. Dat is een plan uit 2019, dat nu uit de ijskast wordt gehaald omdat de vliegmarkt weer aantrekt. Dat bevestigt een woordvoerster na een bericht in Het Financieele Dagblad. Nu vertrekt Transavia alleen nog vanaf de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven.

"We zoeken naar nieuwe kansen", aldus de zegsvrouw. De plannen stonden door de uitbraak van het coronavirus bijna twee jaar "on hold".

Dat Transavia naar Brussel kijkt, staat volgens de maatschappij los van de ophanden zijnde verhoging van de tarieven op Schiphol. De luchthaven ziet zich genoodzaakt de tarieven te verhogen om het gat in de begroting te dichten die de coronacrisis heeft veroorzaakt. De belangengroep van luchtvaartmaatschappijen Barin noemde het eerder onacceptabel dat de luchthavenuitbater de rekening voor de coronacrisis naar de maatschappijen doorschuift. "Ook onze topman was daar niet blij mee", aldus Transavia. "Schiphol voert een enorme verhoging door terwijl we nog miljoenen verlies lijden."