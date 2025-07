Vader verdrinkt baby in wasmiddel en slaat moeder halfdood: “Ik wilde haar een lesje leren”

Het is een verhaal dat te afschuwelijk is om je voor te stellen. In de Amerikaanse staat Indiana is de 29-jarige Eliasard Moneus veroordeeld tot 92 jaar gevangenisstraf voor een horrordaad: hij stopte zijn drie maanden oude zoontje met het gezicht naar beneden in een emmer wasmiddel, sloot het deksel en liet de baby verdrinken. Daarna probeerde hij ook de moeder van het kind om het leven te brengen.

De zaak kwam aan het licht op 10 augustus 2024, toen politieagenten werden opgeroepen naar een ziekenhuis vanwege een melding van huiselijk geweld . Daar troffen ze de partner van Moneus aan, gewond en getraumatiseerd. De vrouw vertelde dat haar man enkele dagen daarvoor al woedend op haar was geworden en haar met een bandenlichter sloeg.

De klappen waren zo ernstig dat de vrouw een schedelfractuur opliep. Terwijl zij voor haar leven vocht, nam Moneus hun baby Jacob mee. Het kleintje verdween spoorloos.

Emmer wasmiddel

Een dag later werd het jongetje gevonden in het huis van de moeder van het kind, waar ook de mishandeling had plaatsgevonden. Politieagenten deden er een gruwelijke ontdekking: in een oranje emmer met een donkergekleurde vloeistof en een gesloten deksel lag het levenloze lichaam van de baby. Uit autopsie bleek later dat Jacob door verstikking was overleden. De vloeistof in de emmer bleek wasmiddel te zijn.

Officier van justitie Elyse Madigan noemde het tijdens de rechtszaak “onvoorstelbaar”. Ze zei: “Erger dan dit wordt het niet. Het is ongelooflijk. Een vader stopte zijn drie maanden oude zoontje met het gezichtje naar beneden in een emmer wasmiddel, deed het deksel erop, liet zijn zoontje sterven en ging vervolgens naar de kamer ernaast om de moeder van het kind bruut aan te vallen.”

‘De gevolgen konden hem niets schelen’

Uit gerechtelijke documenten bleek dat Moneus zijn gruwelijke daad pleegde met een verontrustend motief. Hij zou tegen zijn partner hebben gezegd dat hij haar 'een lesje wilde leren over respectloosheid tegenover mannen'.

De officier van justitie verklaarde: “De verdachte zei herhaaldelijk dat de gevolgen hem niet konden schelen. Hij kon niet leven zonder haar dat lesje te leren, en het maakte hem niets uit of hij de rest van zijn leven in de gevangenis zou doorbrengen. En dat is precies waar hij thuishoort.”

92 jaar gevangenisstraf