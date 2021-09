Leonardo DiCaprio investeert in Nederlands kweekvlees

De Amerikaanse filmacteur Leonardo DiCaprio investeert in de Nederlandse producent van kweekvlees Mosa Meat, meldt het FD. DiCaprio stapt tegelijk ook in de Israëlische producent van kweekvlees Aleph Farms.

DiCaprio is bekend van zijn hoofdrollen in films als The Wolf of Wall Street, The Great Gatsby en Titanic. Hij won meer dan tachtig prijzen met zijn acteerwerk en als producer.

DiCaprio ondersteunt Mosa Meat en Aleph Farms ook als adviseur. 'Als onderdeel van een groeiende wereldwijde beweging die de manier waarop vlees wordt geproduceerd, aan het hervormen is' volgens een verklaring van Mosa Meat.

Mosa Meat en Aleph Farms hebben aangetoond dat ze rundvlees rechtstreeks uit dierlijke cellen kunnen telen. Mosa Meat presenteerde de eerste in het laboratorium gekweekte hamburger in 2013.