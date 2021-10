Nederland zakt op de ‘Lijst der Lijsten’

Nederland is op de Lijst der Lijsten van het FD gezakt naar plaats 3, achter Zwitserland (1) en Zweden (de nieuwe nummer 2).

Matthijs Bouwman van het FD telt jaarlijks vijf bekende mondiale ranglijsten bij elkaar op. Twee daarvan gaan over de concurrentiekracht van landen (de World Competiveness Ranking van IMD en de Global Competitiveness Index van het World Economic Forum (WEF). De derde meet de innovatiekracht (Global Innovation Index van Insead). Voor een wat bredere visie op de maatschappij voeg hij de Human Development Index van UNDP toe. En omdat het uiteindelijk vooral om het geluk van de mens draait, telt de ranglijst uit het World Happiness Report van de VN ook mee.

Het is dus een mooi en gezaghebbend gemiddelde hoe het er met landen voorstaat. En je zou het niet zeggen, maar Nederland is in alle opzichten een van de best functionerende landen ter wereld. Een plaatsje gezakt. Maar er staan 200 landen lager