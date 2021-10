Bronnen: Duitse regering gaat economische groeiprognose verlagen

De Duitse regering gaat haar verwachting voor de economische groei voor dit jaar flink verlagen, meldden bronnen in Berlijn. De groeiprognose voor de grootste economie van Europa en belangrijkste handelspartner van Nederland gaat volgens de ingewijden nu naar 2,6 procent, van een eerder voorspelde 3,5 procent. De Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier komt woensdag met de nieuwe herfstramingen naar buiten.

De verlaging van de groeiverwachting komt niet als een verrassing. Eerder deze maand verlaagden de belangrijkste economische onderzoeksinstituten in Duitsland ook al de raming voor dit jaar vanwege de hinder die de Duitse economie ondervindt van de wereldwijde toeleveringsproblemen, waaronder de tekorten aan chips in de Duitse autosector. Zij rekenen nu voor dit jaar op een groei van 2,4 procent. Eerder werd op een plus van 3,7 procent gerekend door de instituten.

Berlijn verhoogt juist de groeiverwachting voor volgend jaar naar 4,1 procent van een eerdere voorspelling van 3,6 procent, aldus de bronnen. De instituten gaan voor volgend jaar uit van een plus van 4,8 procent. Zij rekenden eerder nog op 3,9 procent.