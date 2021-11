‘Topbestuurders verdienen in Nederland een schijntje’

Nederlandse topmannen (en -vrouwen...) verdienen te weinig. Dat vindt Paul Koster,de aftredende voorzitter van de Vereniging Effecten Bescherming, de 'vakbond' van aandeelhouders. Tegen het FD zegt hij:

'Als we het over diversiteit in de top hebben, gaat het vaak over vrouwen. Maar de wereld van bestuurders in Nederland is klein, te klein. Het zou goed zijn als hier meer buitenlanders zouden werken, omdat die een nieuwe cultuur kunnen meebrengen. Vreemde ogen dwingen. Ik denk dat we de beloningen daarom aan moeten laten sluiten bij de Europese verhoudingen.'

'We verdienen hier echt, in vergelijking met Amerika, een schijntje. We moeten ons afvragen wat in het belang is van het Nederlandse bedrijfsleven. Nou, dat is dat we goede mensen kunnen aantrekken, kunnen concurreren met de landen om ons heen.'