Wat je moet weten over stagflatie: hoe erg is het?

De inflatie is sterk opgelopen. Hoe erg dat is, hangt vooral af van of de prijsstijging aanhoudt. Als dat zo is, vrezen economen, zou er stagflatie kunnen ontstaan: een combinatie van stijgende prijzen, oplopende werkloosheid en een vertraagde economische groei.

Stagflatie - een samentrekking van stagnatie en inflatie - treedt op als het aanbod in een economie daalt, terwijl de prijzen stijgen. Zo kampen we nu met leveringsproblemen en personeelstekorten, beiden aanbodschokken. Tegelijkertijd blijft de rente laag.

“Veel dingen dragen bij tot stagflatie, maar de overmatige groei van de geldvoorraad is het belangrijkst”, zegt hoofdeconoom Richard DeKaser van de Amerikaanse bank Wells Fargo tegen Business Insider.

“Stagflatie is duidelijk schadelijk voor de economie, omdat hoge inflatie en onzekerheid over het inflatiepad verstorend werken voor investeringsbeslissingen”, zegt DeKaser. “Het is ook schadelijk voor de financiële markten, omdat stijgende rentetarieven de obligatiekoersen omlaag duwen en de aandelenwaarderingen drukken.”

Minder vraag

Voor huishoudens betekent het dat het leven duurder wordt, want producten stijgen in prijs, terwijl de inkomsten niet meestijgen. Dan daalt de vraag naar producten, waardoor inkomsten van bedrijven omlaag gaan en de economische groei verder vertraagt.

In de jaren 70 ondervonden westerse economieën grote problemen door stagflatie. Dat zou nu mogelijk weer kunnen gebeuren, al maakt DeKaser zich niet echt zorgen, juist omdat de economie hard groeit. Wel noemt hij enkele risico's. “Ten eerste, als de Amerikaanse centrale bank niet genoeg doet om inflatie tegen te gaan, kan zij de geldvoorraad te groot laten worden”, zegt hij. “Ten tweede, als de situatie van tijdelijk hoge inflatie lang aanhoudt, zeg twee jaar of langer, kunnen de verwachtingen omtrent stijgende prijzen vanzelf leiden tot hogere inflatie.”