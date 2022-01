Pensioenen kunnen omhoog door forse stijging dekkingsgraden

De laatste maand van het afgelopen jaar pakte bijzonder goed uit voor Nederlandse pensioenfondsen. De dekkingsgraad van alle pensioenfondsen steeg naar het hoogste niveau in ten minste zes jaar, schrijft het FD. En daarmee komt verhogen van pensioenen eindelijk weer in zicht. 'Voor gepensioneerden die een aantal jaren er niets bij hebben gekregen, is dit hoopgevend', zegt consultant Edward Krijgsman van Mercer tegen het FD.

Over heel het afgelopen jaar zijn de dekkingsgraden, de graadmeters voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen, sterk gestegen: van 100% naar 114%. Dat is de hoogste stand sinds de invoering van de huidige rekenregels voor Nederlandse pensioenfondsen in 2015.