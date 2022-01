Gaskraan Groningen toch verder open

We kunnen toch nog niet zonder het Groningse gas. Er wordt dit najaar bijna twee keer zoveel gas uit de grond gehaald als afgesproken.

Het plan was om 3,9 kuub op te pompen, maar het wordt waarschijnlijk 7,6 kuub. Oorzaak is een hogere vraag naar gas uit Duitsland, omdat de energiebesparende maatregelen daar minder opleveren dan gedacht. Tweede reden is dat de stikstoffabriek in Zuidbroek later klaar is dan gepland waardoor er minder laagcalorisch gas beschikbaar komt.

"We zijn aan het kijken welk effect dit heeft op de veiligheid. Er is eerder berekend door TNO dat 7,5 miljard kubieke meter gas winnen weinig tot geen effect heeft. Toch hebben we op basis van deze nieuwe cijfers om aanvullende berekeningen gevraagd. Vervolgens vragen we het Staatstoezicht op de Mijnen om extra advies en op basis daarvan wordt het definitieve gasbesluit vastgesteld, voor 1 april", laat het ministerie van Economische Zaken weten.