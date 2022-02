Banken onderuit op beurzen na nieuwe sancties tegen Rusland

De Europese banken gingen maandag onderuit op de aandelenbeurzen na de strengere sancties tegen de Russische banken. Beleggers trachten een inschatting te maken van de impact van de nieuwe sancties van het Westen tegen Rusland. Daarnaast verhoogde de Russische president Vladimir Poetin de staat van paraatheid van 'afschrikkingseenheden', waaronder die van de kernwapens. Berichten over mogelijke onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland zorgden voor een sprankje hoop.

De Europese Unie, de Verenigde Staten en bondgenoten kondigden aan de tegoeden van de Russische centrale bank te bevriezen. Het doel van de sanctie is voorkomen dat Poetin de oorlog in Oekraïne verder kan financieren. Ook worden enkele Russische banken uitgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT. Rusland heeft in een reactie op de sancties de verkoop van Russische aandelen door buitenlanders verboden.

ING zakte 8 procent in Amsterdam. In Frankfurt verloor Deutsche Bank bijna 7 procent en de Franse bank BNP Paribas daalde 6 procent in Parijs. De Europese dochteronderneming Sberbank Europe van de Russische staatsbank Sberbank staat volgens de Europese Centrale Bank (ECB) op omvallen. Sberbank is een van de Russische banken die is afgesloten van SWIFT.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,3 procent in het rood op 718,42 punten, na het stevige herstel op vrijdag. De MidKap daalde 1,5 procent tot 1013,27 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 2,2 procent.

Op de Russische beurs werd nog niet gehandeld. De Russische munt roebel kelderde 18 procent in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar als gevolg van de nieuwste financiële sancties tegen Rusland. De Russische centrale bank verhoogde daarop de rente tot 20 procent.

Brentolie werd 4 procent duurder op 102 dollar per vat en de prijs van Amerikaanse olie steeg dik 4 procent tot 95,44 dollar. Afgelopen donderdag stegen de olieprijzen al voor het eerst sinds 2014 tot boven de 100 dollar per vat in een reactie op de Russische invasie in Oekraïne, maar vrijdag leken de olieprijzen wat te stabiliseren.

In Londen zakte BP 5 procent. Het Britse oliebedrijf lieten weten zijn belang in het Russische olieconcern Rosneft te beëindigen vanwege de inval in Oekraïne. Het besluit kost BP mogelijk 25 miljard dollar. In Amsterdam won concurrent Shell 0,2 procent. Het is nog niet bekend wat Shell gaat doen met activiteiten in Rusland, waaronder een deelneming in een groot project voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng).

In Frankfurt steeg Thyssenkrupp 6 procent. Het staalconcern profiteerde van het nieuws dat Duitsland vanwege de Russische inval in Oekraïne 100 miljard euro extra uittrekt om het Duitse leger te moderniseren. Thyssenkrupp is onder meer actief met de bouw van duikboten. De Duitse bouwer van tanks en pantservoertuigen Rheinmetall won meer dan 43 procent.

De euro was 1,1175 dollar waard, tegen 1,1258 dollar op vrijdag.