Corendon bereid tot ‘fair share’ bij oplossen problemen Schiphol

Corendon voert "zeer complexe gesprekken" met Schiphol, maar het reisconcern denkt er uiteindelijk wel uit te komen en zijn steentje bij te dragen aan het oplossen van de problemen rond de grote drukte op de luchthaven. "Ik ben er optimistisch over dat wij ons 'fair share' kunnen leveren", stelt topman Steven van der Heijden in gesprek met het ANP. Voor Corendon is het geen optie om zomaar vluchten te schrappen, legt hij uit. Dat zou namelijk betekenen dat er vakanties van mensen niet door kunnen gaan. "Omdat er ook al hotels zijn geboekt zou dat voor ons een kostbare zaak zijn, los van het feit dat het ook een drama zou zijn voor de mensen die het betreft." Maar Van der Heijden is wel bereid om vluchten te verplaatsen naar andere luchthavens in de regio. Vakantiegangers zouden in zijn ogen ook vanaf Rotterdam of een vliegveld net over de grens kunnen vertrekken. Verder vliegt Corendon op sommige Turkse bestemmingen nu meerdere keren per dag. "Mogelijk kunnen we daar nog wat in elkaar schuiven en er een vlucht tussenuit halen", geeft de topman aan. "Maar alleen als er elders capaciteit beschikbaar is." De Corendon-baas denkt op deze manier tot overeenstemming te kunnen komen met Schiphol. "Het probleem is relatief natuurlijk ook niet super groot", redeneert hij. Op een drukke dag telt Schiphol volgens hem ongeveer 100.000 vertrekkende passagiers. "Dat betekent dat er omgerekend zo'n 8000 mensen per uur door de security moeten. Als de beveiliging bijvoorbeeld 10 procent te weinig capaciteit heeft, zijn dat er dus 800 te veel. En dat kan zorgen voor lange rijen. Maar wij hoeven het aantal passagiers vanaf Schiphol dan maar met 10 procent te beperken." Het percentage dat Van der Heijden noemt is maar ter illustratie. Hoe hoog het percentage werkelijk is en wat dan precies het 'fair share' is dat Corendon zou moeten bijdragen, wordt nog besproken. Die gesprekken zouden erg complex zijn omdat bij de drukte ook een rol speelt wanneer vluchten precies vertrekken: welke dag en op welk tijdstip. De topman van Corendon benadrukt dat de situatie van zijn maatschappij heel anders is dan bij KLM, dat de voorbije periode al meerdere keren besloot om veel vluchten te schrappen. "Als je een groot netwerk hebt met veel overstappers kun je alles nog wel een beetje herverdelen", geeft Van der Heijden aan. Dan stappen mensen die van Azië naar de VS willen bijvoorbeeld in Parijs over in plaats van op Schiphol. "Maar bij ons vertrek je op Schiphol en landt je op Schiphol. Dat is echt wat anders."