De Hypotheker: meer kansen jongeren op ‘afkoelende’ huizenmarkt

Het is voor jonge huizenkopers iets eenvoudiger geworden om een woning te kopen nu de huizenmarkt wat lijkt af te koelen. Zo nam het aantal hypotheekaanvragen van huizenkopers tot 35 jaar dit jaar met 17 procent toe ten opzichte van de laatste vijf maanden van vorig jaar, meldt hypotheekadviseur De Hypotheker.

De stijging van het aantal hypotheekaanvragen is een duidelijke kentering ten opzichte van voorgaande kwartalen, toen juist sprake was van een flinke daling van het aantal aanvragen in deze leeftijdsgroep. Jonge huizenkopers krijgen daarbij niet alleen meer kansen in de buitengebieden zoals Flevoland, Noord-Brabant en Zeeland, maar ook in de Randstad, vooral in Zuid-Holland en Utrecht, aldus de adviseur.

Het totale aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning is sinds begin dit jaar met 9,5 procent gestegen, wat minder sterk is dan de toename in de leeftijdsgroep tot 35 jaar. Dat duidt er volgens De Hypotheker op dat de huizenmarkt langzamerhand begint af te koelen. Zo liggen de huizenprijzen 2 procent lager dan eind 2021 en dat is een trendbreuk met de afgelopen jaren. Een andere oorzaak is de hypotheekrente die ten opzichte van januari met bijna 2 procent is gestegen. Hierdoor kunnen huizenkopers minder lenen.

De stijgende hypotheekrente heeft echter ook een positief effect. Doordat starters op de huizenmarkt minder concurrentie ondervinden, zijn zij minder gedwongen ver boven de vraagprijs te bieden. Ook de gespannen arbeidsmarkt is een steuntje in de rug voor starters. Jonge huizenkopers kunnen sneller een baan vinden, wat de vooruitzichten op een betaalbare woning eveneens vergroot.

De vraag naar betaalbare woningen blijft daarentegen onverminderd groot. Het gemiddelde hypotheekbedrag in de groep tot 35 jaar steeg sinds begin dit jaar met 10 procent in vergelijking met een jaar geleden. Bij jonge huizenkopers bedraagt een hypotheek momenteel gemiddeld 318.000 euro.

Ondanks de positieve ontwikkelingen voor jonge huizenkopers is het volgens commercieel directeur Menno Luiten van De Hypotheker cruciaal dat starters een steuntje in de rug blijven krijgen bij het kopen van een woning. Volgens hem is het van groot belang dat er extra mogelijkheden komen om in te stromen op de woningmarkt of de doorstroming te stimuleren.