Welke landen zijn écht gestopt met Russische olie en gas? En welk land komt wéér zijn belofte niet na?

Vrijwel elk land in Europa beloofde plechtig olie en gas uit Rusland af te zweren. We willen immers Poetin en zijn oorlog niet faciliteren. Maar sommige landen houden zich een stuk beter aan die belofte dan andere.

Het is dan ook lastig: Europa kan niet zonder. En alternatieven zijn niet een, twee, drie geregeld. Dat is ook te zien aan de recentste cijfers van het Center for Research on Energy and Clean Air (CREA). In mei van dit jaar is het de Europese Unie gelukt om 16 procent minder fossiele brandstoffen uit Rusland te halen. Wereldwijd is die afname 15 procent, maar daar zitten uiteraard landen bij die helemaal niet minder willen importeren of zelfs meer fossiele brandstoffen uit Rusland halen.

Er zijn ook landen die strikter zijn of minder afhankelijk van Rusland. Zo staat de VS op 100 procent reductie en Zweden op 99 procent. Ook Spanje en Finland doen goed hun best. Onderaan bungelen Duitsland en vooral Nederland. Hoeveel minder wij importeren? Een schamele 5 procent. We zijn zelfs na China, Duitsland en nipt Italië de grootste importeurs van fossiele brandstoffen uit Rusland, gerekend in miljoenen euro's. Nodeloos om te zeggen dat die drie landen een stuk groter zijn.

Dat valt allemaal na te lezen in dit rapport.