Geld overmaken kan straks door je telefoon op iemand te richten

Contactloos geld overmaken door je smartphone te richten op iemand die naast je staat. Nu kan dat nog niet maar volgens ING is dit over een aantal jaar waarschijnlijk heel normaal. De bank heeft samen met het Eindhovense chipconcern NXP de technologie hierachter al klaar.

Het idee is dat je straks in je bankapp ziet wie er allemaal in de buurt rondlopen en op welke afstand ze van je staan. Dan selecteer je naar wie je geld wil overmaken. De ontvanger krijgt vervolgens een bevestigingsverzoek en als hij dat accepteert is de betaling geregeld.

"Dan geef ik jou bijvoorbeeld 25 euro en dan zeg ik: ga jij even bier halen", aldus Thijs Janssen, die aan het hoofd staat van ontwikkelafdeling ING Factory. Anders dan bestaande methoden om makkelijk geld over te maken is het niet meer nodig om eerst iemands gebruikersnaam, e-mailadres of telefoonnummer te krijgen.

Ook NXP-bestuurder Steve Owen is enthousiast. Hij legt uit dat de gebruikte ultra-wideband (UWB) technologie van NXP eigenlijk was bedoeld voor gebruik in autosleutels. Nu de bijbehorende chip ook voor betalingen kan worden gebruikt lijken er grote kansen te zijn.

Toch duurt het waarschijnlijk nog wel even voor we dit allemaal kunnen doen. De nieuwe betaalmethode is alleen nog mogelijk op de nieuwste Samsung-telefoons. Wie een iPhone heeft zou dit niet kunnen. Dat komt omdat Apple dan eerst toestemming zou moeten geven voor het gebruik van de eigen technologie.

En dan moet het grote publiek de toepassing ook nog interessant vinden. ING Factory werkt samen met zakelijke klanten elk jaar aan wel vijf of zes betaalinnovaties en die nieuwe snufjes worden niet allemaal gemeengoed. Het plan is nu om NEAR, zoals de nieuwe betaalmethode wordt genoemd, eerst binnen een kleine groep mensen te gaan testen. Dat moet als het goed is later dit jaar beginnen.

Een uitgewerkt verdienmodel heeft ING ook nog niet voor het idee. Maar dat is volgens Janssen niet zo gek. Werken aan dit soort projecten doet de bank vooral om "relevant" te blijven. Start-ups en andere banken zijn constant bezig met innovatie. ING vindt het belangrijk om daaraan mee te doen en liefst voorop te lopen. Dat kan de bank ook weer nieuwe lucratieve samenwerkingen met andere bedrijven opleveren. "Over drie jaar is dit er. Dat weet ik zeker", voorspelt Janssen over het betalen door je telefoon op iemand te richten. "Of het nu met ons is of zonder ons."