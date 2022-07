Bitcoin voor eerst in maand weer even boven 24.000 dollar

De bitcoin is woensdag voor het eerst in ruim een maand tijd kortstondig gestegen tot boven de 24.000 dollar. De koersen van veel digitale munten zitten de afgelopen dagen weer in de lift, na eerder nog fors te zijn gezakt. Beleggers lijken weer meer risico te willen nemen met investeringen in cryptomunten.

De bitcoin steeg met een plus van meer dan 4 procent naar 24.275 dollar, maar zakte later weer terug tot onder de 24.000 dollar. De grootste en bekendste cryptomunt is in een week tijd bijna 20 procent meer waard geworden. De koers wordt ook geholpen door de winsten op de aandelenmarkten, nu de vrees voor een recessie door sterke renteverhogingen van centrale banken naar de achtergrond werd verdrongen. Ook de ether, de op één na grootste cryptomunt, is de afgelopen zeven dagen duidelijk in waarde gestegen.

Begin dit jaar was de bitcoin nog ruim 47.000 dollar waard, maar halverwege juni zakte de koers tot onder de 18.000 dollar. Vorig jaar november piekte de digitale munt op het recordniveau van meer dan 68.000 dollar.